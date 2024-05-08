В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации

Часов Яр Донецкой области почти разрушен, однако 679 жителей отказываются покинуть город. Доставка гуманитарной помощи стала более сложной из-за обстрелов, помощь возможна только в ночное время или утром. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Город Часов Яр почти разрушен полностью. К сожалению, остается 679 человек, которые не хотят выезжать. С каждым днем все сложнее и сложнее завозить гуманитарную помощь, потому что все дороги к городу простреливаются врагом полностью - сказал Филашкин.

Он говорит, что подразделения полиции, спасатели, международные партнеры могут завести гуманитарную и медицинскую помощь людям только утром или поздно вечером.

"В Красногоровской громаде осталось около тысячи человек, которые не имеют особого желания уехать, но детей с линии фронта мы вывезли всех", - добавил он.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки 1677 раз обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области. Враг применил авиацию, РСЗО "Ураган", БПЛА и артиллерию. По предварительным данным обошлось без пострадавших.