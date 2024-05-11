"Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян во время эвакуации раненых из Красногоровки - полиция

Во время эвакуации раненых из Красногоровки в Донецкой области "Белые ангелы" попали под прицельный удар россиян, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

"Вражеские снаряды "легли" в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям. Полицейские не растерялись и быстро вывезли людей из-под огня", - отметили в полиции.

Экипаж полиции "Белые ангелы", рискуя жизнью, продолжает вывозить мирных жителей из горящей Красногоровки. С каждым днем все больше людей просят спасения, отмечают в полиции.

"Впрочем, есть горожане, которые эвакуируются, только получив ранения. Так, "Белые ангелы" неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной вражеской атаки гражданка чудом осталась жива - снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения", - рассказали в полиции.

"Вы в рубашке родились", - отметили правоохранители во время оказания помощи пострадавшей.

Еще один спасенный - 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Мужчине прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

В Часовом Яру остается более 600 человек, которые отказались от эвакуации