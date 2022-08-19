Били із танків та артилерії вздовж лінії зіткнення: окупанти намагаються недопустити просування ЗСУ на Південнобузькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування українських військ та поповненні втрат, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування наших військ та поповненні втрат.
Продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового.
Штурмовими діями здійснив спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно задіював БпЛА.
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