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Били из танков и артиллерии вдоль линии столкновения: оккупанты пытаются недопустить продвижение ВСУ на Южнобужском направлении

Киев • УНН

 • 161982 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и пополнении потерь, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Били из танков и артиллерии вдоль линии столкновения: оккупанты пытаются недопустить продвижение ВСУ на Южнобужском направлении

Детали

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения наших войск и пополнении потерь.

Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Новой Жизни, Первомайской, Белой Криницы и Лозовой.

Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

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