Ворог намагався прорвати оборону наших військ біля Вірнопілля та Долини. Зазнав втрат та ганебно втік - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ - зазнав втрат та втік, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.
В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина противник здійснив спроби прорвати оборону наших військ. Зазнав втрат та ганебно втік.
Додамо
На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, отримали відсіч та відступили. Здійснили дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.
Раніше
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,7 тис. осіб, 1,9 тис. танків та сотень одиниць військової техніки.