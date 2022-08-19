Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 44,7 тис. окупантів та ще 10 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,7 тис. осіб, 1,9 тис. танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 44 700 (+400) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1899 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16),
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- артилерійських систем – 1016 (+6),
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- РСЗВ - 266 (+1),
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- засобів ППО - 141 (+5),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 197 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
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- крилатих ракет - 190 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69),
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- спеціальної техніки - 94 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що ворог веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське.