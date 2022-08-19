Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 44,7 тыс. оккупантов и еще 10 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,7 тыс. человек, 1,9 тыс. танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 44 700 (+400) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1899 (+10),
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- боевых бронированных машин ‒ 4195 (+16),
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- артиллерийских систем – 1016 (+6),
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- РСЗО – 266 (+1),
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- средств ПВО - 141 (+5),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 197 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
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- крылатых ракет - 190 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3130 (+69),
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- специальной техники – 94 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что враг ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское.