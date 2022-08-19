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Генштаб: оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское

Киев • УНН

 • 123102 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Враг ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб: оккупанты ведут штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населённый пункт Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.

Нанес удары с самолетов и вертолетов у Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.

На Славянском направлении производил огненное поражение из артиллерии в районах разных типов неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.

Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривне, Сулиговка – Новая Дмитровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.

На Бахмутском направлении огневое влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Белогоровка.

Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледарь, Владимировка – Соледарь, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровского – Бахмутское.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаударов неподалеку Маринки, Новомихайловки и Павловки.

Ведет штурмовые действия в направлении Лозового – Первомайское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

На Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времивки и Дорожнянки.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

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