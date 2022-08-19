Українські захисники знищили понад 70 окупантів, 3 танки та 4 пускові установки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українські військові знищили 73 російських окупантів, 3 танки, 4 пускові установки та 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Як зазначає ОК "Південь", наразі підтверджені втрати ворога складають 73 рашисти, 3 танки, 4 пускові установки.
Також українські захисники знищили 1 ворожу радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 1 склад боєприпасів.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо
Українські захисники знищили 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.