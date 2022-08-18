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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 62446 перегляди

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ЗСУ знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога

Київ • УНН

 • 174805 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські захисники знищили 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

ЗСУ знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога

Деталі

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Нагадаємо 

У тимчасово зайнятій окупантами Новій Каховці на Херсонщині знищили базу російських загарбників.

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