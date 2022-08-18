ЗСУ знищили 29 окупантів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки ворога

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Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Нагадаємо

У тимчасово зайнятій окупантами Новій Каховці на Херсонщині знищили базу російських загарбників.