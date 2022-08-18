ВСУ уничтожили 29 оккупантов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинские защитники уничтожили 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.
В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.
Напомним
Во временно занятой оккупантами Новой Каховке на Херсонщине уничтожили базу российских захватчиков.