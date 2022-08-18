ВСУ уничтожили 29 оккупантов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники врага

Детали

Наша авиация продолжала практику атак опорных пунктов и районов сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники. Такие поражения нанесены в районе Нововознесенского и Александровки соответственно.

В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.

Напомним

Во временно занятой оккупантами Новой Каховке на Херсонщине уничтожили базу российских захватчиков.