Украинские защитники уничтожили более 70 оккупантов, 3 танка и 4 пусковые установки врага
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинские военные уничтожили 73 российских оккупантов, 3 танка, 4 пусковые установки и 5 единиц бронированной и автомобильной техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Как отмечает ОК "Юг", в настоящее время подтвержденные потери врага составляют 73 рашиста, 3 танка, 4 пусковые установки.
Также украинские защитники уничтожили 1 вражескую радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 1 склад боеприпасов.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним
Украинские защитники уничтожили 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.