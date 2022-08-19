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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники уничтожили более 70 оккупантов, 3 танка и 4 пусковые установки врага

Киев • УНН

 • 135090 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинские военные уничтожили 73 российских оккупантов, 3 танка, 4 пусковые установки и 5 единиц бронированной и автомобильной техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские защитники уничтожили более 70 оккупантов, 3 танка и 4 пусковые установки врага

Детали

Как отмечает ОК "Юг", в настоящее время подтвержденные потери врага составляют 73 рашиста, 3 танка, 4 пусковые установки.

Также украинские защитники уничтожили 1 вражескую радиолокационную станцию ​​к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 1 склад боеприпасов.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним 

Украинские защитники уничтожили 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.

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