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Генштаб: окупанти ведуть штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ворог веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Генштаб: окупанти ведуть штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське

Деталі

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.

Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії в районах різних типів неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.

Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.

На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне.

Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки.

Веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.

На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

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