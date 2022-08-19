Враг пытался прорвать оборону наших войск у Вернополья и Долины. Понес потери и позорно скрылся - Генштаб

Детали

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно скрылся.

Добавим

На Харьковском направлении российские убийцы производили огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 44,7 тыс. человек, 1,9 тыс. танков и сотен единиц военной техники.