Враг пытался прорвать оборону наших войск у Вернополья и Долины. Понес потери и позорно скрылся - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск - понес потери и скрылся, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.
В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно скрылся.
Добавим
На Харьковском направлении российские убийцы производили огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.
Ранее
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 44,7 тыс. человек, 1,9 тыс. танков и сотен единиц военной техники.