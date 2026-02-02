"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний допис
Київ • УНН
Барбара Кузьменко в 11-ту річницю загибелі Андрія Кузьменка поділилася архівним фото з батьком та емоційним дописом. Вона зазначила, що біль втрати не зменшився, і вірить, що батько завжди поруч.
2 лютого виповнюється 11 років від дня загибелі українського музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. У цю дату його донька Барбара поділилася зворушливим зверненням, присвяченим пам’яті батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram-stories дівчини.
Барбара оприлюднила архівне фото, зроблене під час поїздки до Сполучених Штатів. На світлині Кузьма разом із донькою зображені в Каліфорнії на тлі всесвітньо відомого напису Hollywood. Допис Барбара доповнила особистими словами, в яких зазначила, що плин часу не зменшив болю втрати, а також висловила переконання, що батько й надалі залишається поруч із нею.
"Стільки років минуло… А такий біль ніколи не зменшиться… Вірю, що ти завжди зі мною", — написала донька знаменитості.
Нагадаємо, що Андрій Кузьменко трагічно загинув 2 лютого 2015 року у дорожній аварії на території Дніпропетровської області, неподалік села Лозуватка, коли повертався додому після гастрольного туру. Автомобіль, у якому перебував артист, зіткнувся з молоковозом. Отримані травми виявилися смертельними — музикант помер на місці події. На той момент йому було всього лише 46 років.
