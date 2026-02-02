"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 10019 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 18048 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 46826 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 64403 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 43977 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 46778 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 33797 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51076 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64636 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40429 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
63%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 18748 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 15973 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 14622 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 12720 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 16651 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 16888 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 12868 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 76220 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 103585 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 79697 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 1106 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 2668 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 5562 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 27163 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 37790 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост

Киев • УНН

 • 2692 просмотра

Барбара Кузьменко в 11-ю годовщину гибели Андрея Кузьменко поделилась архивным фото с отцом и эмоциональным постом. Она отметила, что боль утраты не уменьшилась, и верит, что отец всегда рядом.

"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост

2 февраля исполняется 11 лет со дня гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. В эту дату его дочь Барбара поделилась трогательным обращением, посвященным памяти отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-stories девушки.

Барбара обнародовала архивное фото, сделанное во время поездки в Соединенные Штаты. На снимке Кузьма вместе с дочерью изображены в Калифорнии на фоне всемирно известной надписи Hollywood. Сообщение Барбара дополнила личными словами, в которых отметила, что течение времени не уменьшило боли утраты, а также выразила убеждение, что отец и в дальнейшем остается рядом с ней.

"Столько лет прошло… А такая боль никогда не уменьшится… Верю, что ты всегда со мной", —   написала дочь знаменитости. 

Напомним, что Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в дорожной аварии на территории Днепропетровской области, недалеко от села Лозоватка, когда возвращался домой после гастрольного тура. Автомобиль, в котором находился артист, столкнулся с молоковозом. Полученные травмы оказались смертельными — музыкант скончался на месте происшествия. На тот момент ему было всего лишь 46 лет.

Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31.01.26, 18:40 • 37795 просмотров

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Село
Музыкант
Дорожно-транспортное происшествие
Днепропетровская область
Калифорния
Соединённые Штаты