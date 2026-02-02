"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост
Киев • УНН
Барбара Кузьменко в 11-ю годовщину гибели Андрея Кузьменко поделилась архивным фото с отцом и эмоциональным постом. Она отметила, что боль утраты не уменьшилась, и верит, что отец всегда рядом.
2 февраля исполняется 11 лет со дня гибели украинского музыканта Андрея Кузьменко, более известного как Кузьма Скрябин. В эту дату его дочь Барбара поделилась трогательным обращением, посвященным памяти отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-stories девушки.
Барбара обнародовала архивное фото, сделанное во время поездки в Соединенные Штаты. На снимке Кузьма вместе с дочерью изображены в Калифорнии на фоне всемирно известной надписи Hollywood. Сообщение Барбара дополнила личными словами, в которых отметила, что течение времени не уменьшило боли утраты, а также выразила убеждение, что отец и в дальнейшем остается рядом с ней.
"Столько лет прошло… А такая боль никогда не уменьшится… Верю, что ты всегда со мной", — написала дочь знаменитости.
Напомним, что Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в дорожной аварии на территории Днепропетровской области, недалеко от села Лозоватка, когда возвращался домой после гастрольного тура. Автомобиль, в котором находился артист, столкнулся с молоковозом. Полученные травмы оказались смертельными — музыкант скончался на месте происшествия. На тот момент ему было всего лишь 46 лет.
