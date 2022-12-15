Безпілотники-вбивці: росія створила глобальну мережу постачання деталей для БпЛА

Деталі

Розслідування, що ґрунтується на документах російської митниці та банківських записах, свідчить про те, що вперше вдалося простежити шлях постачання американських технологій аж до російського виробника, чия система озброєння використовується в Україні.

Центр спеціальних технологій, який колись виробляв різні гаджети для спостереження для російського уряду, а тепер спеціалізується на безпілотниках для військових, вперше потрапив під санкції США після того, як президент Барак Обама заявив, що там працювали із російською військовою розвідкою, намагаючись вплинути на ситуацію у 2016 році.

Санкції, які набули чинності у 2017 році, забороняють будь-якому американському громадянину чи резиденту чи американській компанії постачати будь-що, що може опинитися в Центрі спеціальних технологій. У березні цього року уряд США посилив ці обмеження, заблокувавши всі продажі будь-якої американської продукції для будь-якого військового кінцевого користувача, і заблокував усі продажі в росію високотехнологічних товарів, таких як мікрочіпи, комунікаційне та навігаційне обладнання.

Ніщо із цього не зупинило виробництво безпілотника «Орлан».

Серед найважливіших постачальників для російської програми безпілотних літальних апаратів був гонконгський експортер Asia Pacific Links Ltd, який, згідно з російськими митними та фінансовими даними, надав деталі на мільйони доларів, хоч і не безпосередньо. Багато деталей є мікросхемами американських виробників.

Експорт Азіатсько-Тихоокеанського регіону в росію в основному постачався одному імпортеру в Санкт-Петербурзі, тісно пов'язаному зі Спеціальним технологічним центром, як свідчать митні документи. Компанія-імпортер SMT iLogic має ту ж адресу, що і виробник дронів, і має багато інших зв'язків.

Згідно з її профілем у LinkedIn та іншими корпоративними документами, власник Asia Pacific Антон Трофімов — російський експатріант, який закінчив китайський університет і має інші ділові інтереси в Китаї, а також компанію в Торонто, Канада. Згідно з публічними даними, Трофімов є мешканцем району Іст-Йорк у Торонто.

Незважаючи на видимість, цього року бізнес процвітав. За сім місяців з 1 березня по 30 вересня, після лютневого вторгнення росії, Азіатсько-Тихоокеанський регіон різко збільшив свій бізнес, експортуючи деталі на суму близько 5,2 млн. доларів у порівнянні з 2,3 млн. доларів за той же період 2021 року, що зробило його найбільшим постачальником iLogic. Документи також свідчать, що багато компонентів було виготовлено американськими технологічними фірмами.

За даними російської митниці, серед деталей, відправлених Asia Pacific до iLogic за той же період 2022 року, були мікросхеми виробництва Analog Devices на суму 1,8 млн. доларів, Texas Instruments на 641 000 доларів і Xilinx на 238 000 доларів. Постачання також включали моделі авіадвигунів японської компанії Saito Seisakusho, які використовуються в «Орлані-10», як показано на фотографіях дронів, виявлених в Україні.

Фінансові звіти, надані російським чиновником та проаналізовані Reuters, показують, що Центр спеціальних технологій покладається на низку постачальників, але насамперед на iLogic. Згідно з записом про власні банківські квитанції та платежі iLogic, з яким ознайомився Reuters, iLogic працює майже виключно на виробника дронів.

Згідно з митними даними, з 2017 року iLogic імпортувала до росії переважно електронні товари на суму близько 70 мільйонів доларів. А згідно з фінансовими документами, вивченими iStories та Reuters, майже 80% доходів компанії припадає на бізнес зі Спеціальним технологічним центром.

У свою чергу ті ж фінансові звіти показують, що найбільшим замовником Центру спеціальних технологій є міністерство оборони росії, яке виплатило йому майже 6 мільярдів рублів (99 мільйонів доларів) у період з лютого по серпень цього року. У перевірених записах перераховані всі перекази на банківські рахунки компанії та з них за цей період.

На узбережжі південного сходу Флориди, в розкішному заміському будинку, живе ще одна людина, яка фінансувала російську програму безпілотних літальних апаратів.

Ігор Каждан, 41-річний громадянин США та росії, володіє компанією IK Tech, яка продала в росію електроніки на суму близько 2,2 мільйона доларів у період з 2018 до 2021 року, свідчать дані російської митниці, понад 90% якої було продано iLogic.

Російські митні записи показують, що IK Tech продала iLogic близько 1000 друкованих плат американського виробництва в період з жовтня 2020 р. по жовтень 2021 р., тоді як федеральний закон забороняв постачання будь-якої такої технології безпосередньо або через іншу компанію до Центру спеціальних технологій.

Діяльність Каждана привернула увагу влади США. Усього за два тижні до нападу рф, федеральні агенти заарештували Каждана. Пізніше йому було пред'явлено звинувачення за 13 пунктами звинувачення у контрабанді та ухиляння від експортного контролю при продажі електронних компонентів до росії у період із грудня 2021 року до лютого 2022 року.

Звинувачення стосувалося продажу складних підсилювачів американської компанії Qorvo, для чого була потрібна експортна ліцензія для росії. З судових документів неясно, чи знала влада США про кінцевий пункт призначення продукції. За словами українських офіційних осіб, підсилювачі Qorvo, які часто використовуються в радіолокаційному, зв'язковому та радіообладнанні, були виявлені у ланцюгах радіозв'язку безпілотників "Орлан".

У листопаді 2022 року, після того, як Каждан визнав себе винним за двома пунктами звинувачення, федеральний суддя засудив його до трьох років умовно, оштрафував на 200 доларів і зобов'язав сплатити близько 7000 доларів. У разі визнання винним за всіма пунктами Каждану загрожує 40 років позбавлення волі.

На слуханнях щодо винесення вироку у листопаді 2022 року Каждан сказав окружному судді Південної Флориди, що він почав вести справи з росією після того, як встановив контакт із імпортерами на супутниковій конференції 2016 року. За його словами, незабаром після цього імпортери переконали його ухилитися від вимог звітування та ліцензування.