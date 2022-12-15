Беспилотники-убийцы: россия создала глобальную сеть поставок деталей для БпЛА

Детали

Расследование, основанное на документах российской таможни и банковских записях, свидетельствует о том, что впервые удалось проследить путь поставки американских технологий вплоть до российского производителя, чья система вооружения используется в Украине.

Центр специальных технологий, когда-то производивший различные гаджеты для наблюдения для российского правительства, а теперь специализирующийся на беспилотниках для военных, впервые попал под санкции США после того, как президент Барак Обама заявил, что там работали с российской военной разведкой, пытаясь повлиять на ситуацию в 2016 году.

Санкции, вступившие в силу в 2017 году, запрещают любому американскому гражданину или резиденту или американской компании поставлять что-либо, что может оказаться в Центре специальных технологий. В марте этого года правительство США усилило эти ограничения, заблокировав все продажи любой американской продукции для любого военного конечного пользователя, и заблокировало все продажи в россию высокотехнологичных товаров, таких как микрочипы, коммуникационное и навигационное оборудование.

Ничто из этого не остановило производство беспилотника «Орлан»

Среди важнейших поставщиков для российской программы беспилотных летательных аппаратов был гонконгский экспортер Asia Pacific Links Ltd, который, согласно российским таможенным и финансовым данным, предоставил детали на миллионы долларов, хоть и не напрямую. Многие детали представляют собой микросхемы американских производителей.

Экспорт Азиатско-Тихоокеанского региона в россию в основном поставлялся одному импортеру в Санкт-Петербурге, тесно связанному со Специальным технологическим центром, как свидетельствуют таможенные документы. Компания-импортер SMT iLogic имеет тот же адрес, что и производитель дронов, и имеет множество других связей.

Согласно ее профилю в LinkedIn и другими корпоративными документами, владелец Asia Pacific Антон Трофимов — российский экспатриант, окончивший китайский университет и имеющий другие деловые интересы в Китае, а также компанию в Торонто, Канада. Согласно публичным данным, Трофимов является жителем района Ист-Йорк в Торонто.

Несмотря на видимость, в этом году бизнес преуспевал. За семь месяцев с 1 марта по 30 сентября, после февральского вторжения россии, Азиатско-Тихоокеанский регион резко увеличил свой бизнес, экспортируя детали на сумму около 5,2 млн долларов по сравнению с 2,3 млн долларов за тот же период 2021 года, что сделало его самым крупным поставщиком iLogic. Документы также свидетельствуют о том, что многие компоненты были изготовлены американскими технологическими фирмами.

По данным российской таможни, среди деталей, отправленных Asia Pacific в iLogic за тот же период 2022 года, были микросхемы производства Analog Devices на сумму 1,8 млн долларов, Texas Instruments на 641 000 долларов и Xilinx на 238 000 долларов. Поставки также включали модели авиадвигателей японской компании Saito Seisakusho, которые используются в «Орлане-10», как показано на фотографиях дронов, обнаруженных в Украине.

Финансовые отчеты, предоставленные российским чиновником и проанализированные Reuters, показывают, что Центр специальных технологий возлагается на ряд поставщиков, но прежде всего на iLogic. Согласно записи о собственных банковских квитанциях и платежах iLogic, с которым ознакомился Reuters, iLogic работает почти исключительно на производителя дронов.

Согласно таможенным данным, с 2017 года iLogic импортировала в россию преимущественно электронные товары на сумму около 70 миллионов долларов. А согласно финансовым документам, изученным iStories и Reuters, почти 80% доходов компании приходится на бизнес со Специальным технологическим центром.

В свою очередь те же финансовые отчеты показывают, что крупнейшим заказчиком Центра специальных технологий является министерство обороны россии, выплатившее ему почти 6 миллиардов рублей (99 миллионов долларов) в период с февраля по август этого года. В проверенных записях перечислены все переводы на банковские счета компании и из них за этот период.

На побережье юго-востока Флориды, в роскошном загородном доме, живет еще один человек, финансировавший российскую программу беспилотных летательных аппаратов.

Игорь Каждан, 41-летний гражданин США и россии, владеет компанией IK Tech, которая продала в россию электроники на сумму около 2,2 миллиона долларов в период с 2018 по 2021 год, свидетельствуют данные российской таможни, более 90% которой было продано iLogic.

Российские таможенные записи показывают, что IK Tech продала iLogic около 1000 печатных плат американского производства в период с октября 2020 г. по октябрь 2021 г., тогда как федеральный закон запрещал поставки какой-либо такой технологии напрямую или через другую компанию в Центр специальных технологий.

Деятельность Каждана привлекла внимание властей США. Всего за две недели до нападения рф, федеральные агенты арестовали Каждана. Позже ему было предъявлено обвинение по 13 пунктам обвинения в контрабанде и уклонение от экспортного контроля при продаже электронных компонентов в россию в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

Обвинение касалось продажи сложных усилителей американской компании Qorvo, для чего требовалась экспортная лицензия для россии. Из судебных документов неясно, знали ли власти США о конечном пункте назначения продукции. По словам украинских официальных лиц, усилители Qorvo, часто используемые в радиолокационном, связном и радиооборудовании, были обнаружены в цепях радиосвязи беспилотников "Орлан".

В ноябре 2022 года, после того как Каждан признал себя виновным по двум пунктам обвинения, федеральный судья приговорил его к трем годам условно, оштрафовал на 200 долларов и обязал уплатить около 7000 долларов. В случае признания виновным по всем пунктам Каждану грозит 40 лет лишения свободы.

На слушаниях по приговору в ноябре 2022 года Каждан сказал окружному судье Южной Флориды, что он начал вести дела с россией после того, как установил контакт с импортерами на спутниковой конференции 2016 года. По его словам, вскоре после этого импортеры убедили его уклониться от требований отчетности и лицензирования.