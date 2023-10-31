Безпідставно нарахував підлеглим майже 4,6 млн грн виплат: судитимуть командира військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Завершено розслідування щодо командира однієї з військових частин Миколаївщини, якого підозрюють у безпідставному нарахуванні підлеглим майже 4,6 млн грн виплат. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
Цитата
«Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили місце служби. Обвинувальний акт направлено до суду», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулись до місця служби.
«Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які навіть протягом трьох місяців не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 4,6 млн грн. За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування грошей держбюджету: наразі повернуто 650 тис. грн», - інформує ДБР.
Доповнення
Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.