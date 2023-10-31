Безосновательно насчитал подчиненным почти 4,6 млн грн выплат: будут судить командира воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Завершено расследование в отношении командира одной из воинских частей Николаевщины, которого подозревают в безосновательном начислении подчиненным почти 4,6 млн грн выплат. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
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«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Николаевщины. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые самовольно покинули место службы. Обвинительный акт направлен в суд», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следствие установило, что чиновник был обязан приостановить выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и вовремя не вернулись к месту службы.
«Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые даже в течение трех месяцев не появлялись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 4,6 млн грн. По материалам ГБР начат процесс возмещения денег госбюджета: сейчас возвращено 650 тыс. грн», - информирует ГБР.
Дополнение
Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевщины. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые длительное время не с’являлись на службе.