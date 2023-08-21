Начальник військової частини Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим - ДБР

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Слідчі встановили, що посадовець повинен був призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.

Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн., зазначили в ДБР.

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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