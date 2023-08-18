Допомагала ухилятися від призову: на Львівщині посадовцю ТЦК підозрюють в одержанні хабаря

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За даними слідства, старша офіцерка за 1000 доларів США обіцяла жителю Львівського району поновити дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Такі дії унеможливлювали б отримання ним повістки про виклик до іншого ТЦК та подальший призов на військову службу.

Жінку затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Їй повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо тримання її під вартою.

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