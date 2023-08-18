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Помогала уклоняться от призыва: на Львовщине чиновнику ТЦК подозревают в получении взятки

Помогала уклоняться от призыва: на Львовщине чиновнику ТЦК подозревают в получении взятки

Киев • УНН

 • 726770 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. На Львовщине сообщено о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки в получении взятки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, старший офицер за 1000 долларов США обещала жителю Львовского района восстановить данные во временном удостоверении военнообязанного.

Такие действия делали бы невозможным получение им повестки о вызове в другой ТЦК и дальнейший призыв на военную службу.

Женщину задержали во время получения неправомерной выгоды.

Ей сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о содержании ее под стражей.

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