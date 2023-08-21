Начальник воинской части Николаевщины безосновательно начислял почти 5,5 млн грн выплат подчиненным - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевской области. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые длительное время не’появлялись на службе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Следователи установили, что чиновник должен был приостанавливать выплаты военным, которые самовольно оставили воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы. Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не появлялись на службе.
Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн грн, отметили в ГБР.
Должностному лицу сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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