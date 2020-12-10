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Безглуздо тестувати лише людей із симптомами COVID-19: експерт розповів про необхідні зміни у системі тестування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Тести на COVID-19 повинні бути доступні та безкоштовні для кожного громадянина. Також існують категорії громадян, яких потрібно тестувати на регулярній та обов'язковій основі. Докорінно неправильно безкоштовно тестувати лише людей з симптомами COVID-19 та контактних осіб. Про це УНН розповів директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник.

"Я вважаю, що тести на коронавірус взагалі мають бути безкоштовними для всіх бажаючих. Тому що знаю безліч випадків, коли люди не тестуються на коронавірус, а мають вдома одного чи двох людей хворих. Хоча мають симптоми, але кажуть, що немає сенсу витрачати гроші. А у чергах на ПЛР стояти не хочуть. Краще ці гроші на ліки витратити. Тому тестувати потрібно безкоштовно", - підкреслив він.

Також Бортник наполягає на тому, що є категорії людей, яких потрібно тестувати на COVID-19 в обов’язковому та регулярному порядку. Але Україна, на відміну від усіх інших європейських держав, цим нехтує.

"Певні прошарки населення мають тестуватися обов’язково і регулярно. Це медичні працівники, освітяни, поліція. Вони мають регулярно тестуватися на коронавірус, поки у тої чи іншої людини не будуть виявлені антитіла. Якщо, наприклад, антитіла є, то якийсь час цю особу можна не тестувати. Але сьогодні наші лікарі кажуть, що якісне тестування у країні не організоване. Потрібно забезпечити якість, доступність і забезпечити системне тестування для тих людей, які виконують функцію держави", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що українські вчені розробили новий ІФА-тест на пряме виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Сучасний стан інфраструктури лабораторій в Україні та особливість нового діагностикуму дозволяє з його допомогою тестувати на COVID-19 до 1 мільйона осіб на день. Крім того, специфічність тесту складає понад 97%, і він не потребує підтвердження ПЛР-тестуванням.

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