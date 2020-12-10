Бессмысленно тестировать только людей с симптомами COVID-19: эксперт рассказал о необходимых изменениях в системе тестирования

"Я считаю, что тесты на коронавирус вообще должны быть бесплатными для всех желающих. Потому что знаю множество случаев, когда люди не тестируются на коронавирус, а имеют дома одного или двух людей больных. Хотя имеют симптомы, но говорят, что нет смысла тратить деньги. А в очередях на ПЦР стоять не хотят. Лучше эти деньги на лекарства потратить. Поэтому тестировать нужно бесплатно", - подчеркнул он.

Также Бортнык настаивает на том, что есть категории людей, которых нужно тестировать на COVID-19 в обязательном и регулярном порядке. Но Украина, в отличие от всех других европейских государств, этим пренебрегает.

"Определенные слои населения должны тестироваться обязательно и регулярно. Это медицинские работники, педагоги, полиция. Они должны регулярно тестироваться на коронавирус, пока у того или иного человека не будут обнаружены антитела. Если, например, антитела есть, то какое-то время это лицо можно не тестировать. Но сегодня наши врачи говорят, что качественное тестирование в стране не организовано. Нужно обеспечить качество, доступность и обеспечить системное тестирование для тех людей, которые выполняют функцию государства", - отметил эксперт.

Напомним, что украинские ученые разработали новый ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Современное состояние инфраструктуры лабораторий в Украине и особенность нового диагностикума позволяет с его помощью тестировать на COVID-19 до 1 миллиона человек в день. Кроме того, специфичность теста составляет более 97%, и он не требует подтверждения ПЦР-тестированием.