"Без зайвих паперів та послуг юриста": як працюватиме в "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон

Цитата



«Це також дуже актуальна послуга, бо сім'ї сьогодні розділені, жінки виїжджають за кордон з дітьми без чоловіків або навпаки. Зараз потрібно отримати нотаріальний дозвіл на виїзд одного з батьків для виїзду дитини з іншим членом родини. Ми пропонуємо зробити це у кілька кліків в «Дії». Наприклад, у Києві від 600 до 3 000 грн коштує отримання такого нотаріального дозволу, але все це можна буде зробити у «Дії» автоматично. Ми у реєстрах автоматично бачимо, хто чоловік, хто дружина, чи є в них дитина. І завдяки «Дія.Підпис» це можна за кілька секунд надати це дозвіл. Він автоматично буде потрапляти до системи прикордонників і не потрібно буде папірців», - наголосив він.

Деталі

За словами голови Мінцифри, перше читання щодо законопроєкту у Верховній Раді пройшло успішно, невдовзі відбудеться друге читання.

«Сподіваюся, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів», - підсумував Федоров.

Доповнення

На початку липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України.