"Без лишних бумаг и услуг юриста": как будет работать в "Дія" оформление разрешения на выезд ребенка за границу

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«Это также очень актуальная услуга, потому что семьи сегодня разделены, женщины уезжают за границу с детьми без мужчин или наоборот. Сейчас нужно получить нотариальное разрешение на выезд родителя для выезда ребенка с другим членом семьи. Мы предлагаем сделать это в несколько кликов в «Дія». Например, в Киеве от 600 до 3 000 грн стоит получение такого нотариального разрешения, но все это можно будет сделать в «Дія» автоматически. Мы в реестрах автоматически видим, кто муж, кто жена, есть ли у них ребенок. И благодаря «Дія.Підпис» можно за несколько секунд предоставить это разрешение. Он автоматически будет попадать в систему пограничников и не нужно будет бумажек», - подчеркнул он.

Детали

По словам главы Минцифры, первое чтение по законопроекту в Верховной Раде прошло успешно, вскоре состоится второе чтение.

«Надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель»,- подытожил Федоров.

Дополнение

В начале июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины.