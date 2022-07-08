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Рада зробила крок до спрощення порядку вивезення дитини за кордон одним із батьків

Рада зробила крок до спрощення порядку вивезення дитини за кордон одним із батьків

Київ • УНН

 • 253763 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

«Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України, (реєстр. № 6️146 від 07.10.2021)"» - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, проектом закону передбачено наступне:

  • визначається чіткий перелік підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків дозволяється без згоди другого з батьків;
  • передбачається, що згода одного із батьків на тимчасовий виїзд дитини діятиме протягом трьох років;
  • запроваджується можливість оформлення такої згоди в електронній формі без нотаріального її посвідчення;
  • встановлюється обов’язок внесення нотаріусом відомостей у разі посвідчення ним згоди на тимчасовий виїзд дитини до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Доповнення

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон.

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Українські Національні Новини

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