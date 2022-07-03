У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30655 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 76309 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117354 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168885 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166629 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168181 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146220 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114935 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108219 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305595 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89661 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177381 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76344 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64565 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 34813 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177381 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305599 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567395 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511545 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33443 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89661 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119096 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142131 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155701 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

Київ • УНН

 • 539661 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину, інформує УНН.

Деталі

Законопроект №7484-1 пропонує надати право чоловікам виїжджати з України, в яких троє і більше дітей віком до 18 років або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка, або одна дитина віком до 3 років.

Також пропонують дозволити виїжджати за кордон:

· жінкам та чоловікам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

· жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

Окрім того, пропонують дозволити виїжджати з України громадянам:

· які мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в якості власників або співвласників), посвідку на постійне проживання;

· мають чинні робочі (або спортивні) контракти, морякам (яких тепер на робочих місцях часто замінюють на росіян);

· особам, які через надання такої можливості реально приноситимуть більше користі вітчизняній економіці (а отже й обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе та сім’ї;

· для участі у міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді пропонують закріпити в законі заборону на виїзд чоловіків під час воєнного стану

Також у законопроекті запропоновано розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з-поміж тих, які й так виконують важливі функції в тилу.

"Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави", - йдеться в пояснювальній записці.

Так, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації певній категорії громадян, а отже вони не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди.

Таким чином особа, що має відстрочку від проходження військової служби, водночас не має можливості виїхати за кордон задля задоволення власних потреб чи потреб своєї сім’ї. Щоб вирішити це питання, необхідно надати можливість виїзду з України певним категоріям осіб, що зазначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Законопроект №7484-1 про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" наразі направлено на розгляд Комітету.

Доповнення

В умовах воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни. Винятками можуть бути для чоловіків визнаних непридатними для несення військової служби, тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей.

Також під час воєнного стану дозволено випускати водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07