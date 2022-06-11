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Президент відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України

Президент відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків з України

Київ • УНН

 • 299333 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Глава держави доручив Кабміну розглянути порушені в петиції питання.

Нагадаємо, що ініціатор петиції пропонує віддати при мобілізації пріоритет добровольцям, а іншим відкрити кордони, щоб не провокувати корупцію.

Петиція набрала достатню кількість голосів ще наприкінці травня. Але отримала тоді неофіційну, емоційну негативну відповідь Президента. І ось глава держави надав офіційну відповідь

Цитата

"Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати озвучені в петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання та виявлення можливих правопорушень, пов'язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора петиції буде проінформовано", - відповів глава держави.

Нагадаємо

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з країни. Винятками можуть бути для чоловіків визнаних непридатними для несення військової служби, тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, прийомних дітей тощо.

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