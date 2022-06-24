У Раді пропонують закріпити в законі заборону на виїзд чоловіків під час воєнного стану

Деталі

Згідно законопроєкту пропонується додати до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" нову статтю, де забороняється під час воєнного стану виїжджати з країни чоловікам у віці 18-60 років. Водночас, чоловіки мають право перетинати кордон, якщо підпадають під визначені категорії. А саме, зокрема:



чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;



чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;



чоловіки, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров'я;



здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.



Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді понад 100 особам. Здебільшого серед них чоловіки, які підпадають під обмеження воєнного стану.