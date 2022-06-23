ДПСУ: щодня у виїзді з України відмовляють понад 100 особам, найбільше – чоловікам

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"Щоденно прикордонники відмовляють в перетині кордону на виїзд, інколи (відмовляють – ред.) понад 100 особам, переважна більшість з яких становлять чоловіки, які підпадають під дію обмежень щодо заборони виїзду на період дії воєнного стану", - розповів Демченко.

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За його словами, також щоденно затримуються порушники державного кордону, які намагаються незаконно її перетнути.

"Тільки за минулу добу таких було понад 30. Щодо статистики такої категорії порушників, то з 24 лютого на зеленій ділянці кордону поза межами пунктів пропуску нами затримано вже більше 3,5 тис. осіб, ще 1050 осіб зупинено в пунктах пропуску під час їх спроби перетнути кордон незаконно використовуючи підробні документи або в інший незаконний спосіб", - сказав Демченко.

Доповнення

В умовах воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни. Винятками можуть бути для чоловіків визнаних непридатними для несення військової служби, тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, прийомних дітей тощо.

Також під час воєнного стану дозволено пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України.