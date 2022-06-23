ГПСУ: ежедневно в выезде из Украины отказывают более 100 людям, больше всего – мужчинам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Ежедневно пограничники отказывают в выезде более 100 людям. В основном среди них мужчины, подпадающие под ограничения военного положения. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Ежедневно пограничники отказывают в пересечении границы на выезд, иногда (отказывают – ред.) более 100 людям, подавляющее большинство из которых составляют мужчины, подпадающие под действие ограничений по запрету выезда на период действия военного положения", - рассказал Демченко.
Детали
По его словам, также ежедневно задерживаются нарушители государственной границы, пытающиеся незаконно ее пересечь.
"Только за минувшие сутки таких было более 30. Что касается статистики такой категории нарушителей, то с 24 февраля на зеленом участке границы за пределами пунктов пропуска нами задержано уже более 3,5 тыс. человек, еще 1050 человек остановлены в пунктах пропуска во время их попытки пересечь границу незаконно используя поддельные документы или другим незаконным способом", - сказал Демченко.
Дополнение
В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, приемных детей и т.д.
Также во время военного положения разрешен пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.