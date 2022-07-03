В Раде предлагают расширить категорию мужчин, которым можно выезжать за границу

Детали

Законопроект №7484-1 предлагает предоставить право мужчинам выезжать из Украины, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет или двое детей в возрасте до 14 лет, или один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена, или один ребенок в возрасте до 3 лет.

Также предлагают разрешить выезжать за границу:

· женщинам и мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

· женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Кроме того, предлагают разрешить выезжать из Украины гражданам:

· имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в качестве владельцев или совладельцев), вид на постоянное жительство;

· имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты, морякам (которых теперь на рабочих местах часто заменяют на россиян);

· лицам, которые благодаря предоставлению такой возможности реально будут приносить больше пользы отечественной экономике (а значит и обороноспособности), чем находясь в Украине часто без работы и без возможностей содержать себя и семьи;

· для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочном собрании и т.д.

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Также в законопроекте предложено расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации – из числа тех, которые и так выполняют важные функции в тылу.

"То есть они тоже смогут мобилизовываться, но на условиях добровольности, когда сочтут, что готовы и физически, и морально защищать Родину с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезны для государства", - говорится в пояснительной записке.

Так, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации определенной категории граждан, а значит, они не могут быть привлечены к военной службе без добровольного согласия.

Таким образом, лицо, имеющее отсрочку от прохождения военной службы, одновременно не имеет возможности уехать за границу для удовлетворения собственных нужд или потребностей своей семьи. Для решения этого вопроса необходимо предоставить возможность выезда из Украины определенным категориям лиц, указанных в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Законопроект №7484-1 о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" направлен на рассмотрение Комитета.

Дополнение

В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин, признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей.

Также во время военного положения разрешено выпускать водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.