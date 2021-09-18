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Без вибачень: Австралія висловила жаль через відкликання посла Франції

Без вибачень: Австралія висловила жаль через відкликання посла Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Влада Австралії "шкодує" з приводу рішення влади Франції відкликати посла для консультацій. Про це пише видання The Sydney Morning Herald з посиланням на заяву представника МЗС Австралії, повідомляє УНН.

Цитата:

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про "Attack Class"-проект (субмарин - ред.). Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - заявив представник МЗС країни.

При цьому видання звернуло увагу, що Австралія зробила таку заяву, але не вибачалася через нову угоду щодо субмарин.

Деталі

Раніше стало відомо, що французька влада відкликала для консультацій своїх послів з Вашингтона і Канберри в зв'язку зі створенням альянсу AUKUS.

Доповнення

Скандал розгорівся після того, як Велика Британія, Австралія та США сформували нове військове партнерство AUKUS. В межах цього партнерства передбачається, що Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною в світі, у якої з'явиться такий флот.

При цьому до того, як був створений AUKUS, Австралія уклала угоду з французькою Naval Group на будівництво 12 ударних підводних човнів класу Barracuda. Контракт оцінювався в десятки мільярдів доларів. З цієї угоди Австралія вийшла.

Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав рішення Австралії "ударом в спину".

Створення альянсу викликало різку критику з боку низки країн, у тому числі Китаю, який закликав його учасників відмовитися від "мислення часів холодної війни" і проектів, які порушують договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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