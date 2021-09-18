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Без извинений: Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции

Киев  •  УНН

 • 22902 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Власти Австралии "сожалеют" по поводу решения властей Франции отозвать посла для консультаций. Об этом пишет издание The Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление представителя главы МИД Австралии, сообщает УНН.

Цитата:

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о "Attack Class"-проекте (субмарин - ред.). Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - заявил представитель МИД страны.

При этом издание обратило внимание, что Австралия сделала такое заявление, но не извинялась за новое соглашение по субмаринам.

Детали

Ранее стало известно, что французские власти отозвали для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры в связи с созданием альянса AUKUS.

Дополнение

Скандал разгорелся после того, как Великобритания, Австралия и США сформировали новое военное партнерство AUKUS. В рамках этого партнерства предполагается, что Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится такой флот.

При этом до того, как был создан AUKUS, Австралия заключила соглашение с французской Naval Group на строительство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Контракт оценивался в десятки миллиардов долларов. Но с этой сделки Австралия вышла.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину".

Создание альянса вызвало резкую критику со стороны ряда стран, в том числе Китая, который призвал участников отказаться от "мышления времен холодной войны" и проектов, которые нарушают договор о нераспространении ядерного оружия.

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