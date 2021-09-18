Франція відкликає послів із США та Австралії після зриву "угоди століття" про субмарини

Деталі

Відзначається, що в МЗС країни повідомили, що "виняткове рішення" було ухвалено через домовленості США, Австралії та Британії у межах оборонного альянсу AUKUS.

У середу президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Великої Британії та Австралії Борис Джонсон і Скотт Моррісон, оголошуючи про альянс, повідомили, що ці домовленості "широко розглядаються, як спроба протидіяти впливу Китаю в Південно-Китайському морі".

Своєю чергою, Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до його публічного оголошення, пише видання.

У п'ятницю пізно ввечері міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що посли відкликані на прохання президента Еммануеля Макрона.

Цитата:

"Угода є неприйнятню поведінкою між союзниками і партнерами, наслідки якої безпосередньо впливають на наше бачення наших альянсів, наших партнерств і важливості Індо-Тихоокеанського регіону для Європи", - заявив Ле Дріан.

Водночас, офіційний представник Білого дому заявив, що адміністрація Байдена шкодує про цей крок і в найближчі дні буде взаємодіяти з Францією, щоб вирішити питання їх розбіжностей, додає видання.

Додамо

17 вересня на тлі розбіжностей щодо нової угоди про безпеку між США, Австралією і Великою Британією посольство Франції скасувало прийом у Вашингтоні, приурочений до річниці вирішальної морської битви в американській війні за незалежність.

Контекст

Раніше США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство в сфері оборони і безпеки - AUKUS, в межах якого Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною в світі, у якої з'явиться такий флот. Після оголошення про створення альянсу з США і Британією Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці з США і Британією. Критика Франції пов'язана з контрактом французької фірми Naval Group про поставку Австралії 12 підводних човнів на суму, за деякими даними, майже 56 млрд євро. Договір про підводні човни називали "угодою століття".