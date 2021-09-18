Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва "сделки века" по субмаринам

Детали

Отмечается, что в МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренности США, Австралии и Великобритании в рамках оборонного альянса AUKUS.

В среду президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон, объявляя об альянсе, сообщили, что эти договоренности "широко рассматриваются, как попытка противодействовать влиянию Китая в Южно-Китайском море".

В свою очередь, Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до его публичного объявления, пишет издание.

В пятницу поздно вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что послы отозваны по просьбе президента Эмманюэля Макрона.

Цитата:

"Соглашение является неприемлемым поведением между союзниками и партнерами, последствия которого непосредственно влияют на наше видение наших альянсов, наших партнерств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы", - заявил Ле Дриан.

В то же время, официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Байдена жалеет об этом шаге и в ближайшие дни будет взаимодействовать с Францией, чтобы разрешить их разногласия, добавляет издание.

Добавим

17 сентября на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между США, Австралией и Великобританией посольство Франции отменило прием в Вашингтоне, приуроченный к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость.

Контекст

Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности - AUKUS, в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится такой флот. После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Британией. Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму, по некоторым данным, в почти 56 млрд евро. Договор о подводных лодках называли "сделкой века".