Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва "сделки века" по субмаринам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Правительство Франции заявило о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок на 40 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Детали
Отмечается, что в МИД страны сообщили, что "исключительное решение" было принято из-за договоренности США, Австралии и Великобритании в рамках оборонного альянса AUKUS.
В среду президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон, объявляя об альянсе, сообщили, что эти договоренности "широко рассматриваются, как попытка противодействовать влиянию Китая в Южно-Китайском море".
В свою очередь, Франция была проинформирована об альянсе всего за несколько часов до его публичного объявления, пишет издание.
В пятницу поздно вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что послы отозваны по просьбе президента Эмманюэля Макрона.
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"Соглашение является неприемлемым поведением между союзниками и партнерами, последствия которого непосредственно влияют на наше видение наших альянсов, наших партнерств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы", - заявил Ле Дриан.
В то же время, официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Байдена жалеет об этом шаге и в ближайшие дни будет взаимодействовать с Францией, чтобы разрешить их разногласия, добавляет издание.
Добавим
17 сентября на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между США, Австралией и Великобританией посольство Франции отменило прием в Вашингтоне, приуроченный к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость.
Контекст
Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности - AUKUS, в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится такой флот. После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Британией. Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму, по некоторым данным, в почти 56 млрд евро. Договор о подводных лодках называли "сделкой века".