Франция отменила прием в Вашингтоне из-за обиды на оборонный союз AUKUS
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На фоне разногласий касательно нового соглашения о безопасности между США, Австралией и Великобританией посольство Франции отменило прием в Вашингтоне, приуроченный к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В посольстве Франции заявили, что торжества стали более сдержанными, а прием, который был запланирован 17 сентября в резиденции посла для празднования 240-летия морского сражения, которое стало решающим в американской войне за независимость, совсем отменили. Добавим, что тогда французский флот нанес поражение британскому флоту в Чесапикском заливе, что привело к победе и независимости США.
“Это не об оскорблении. Мы не в восторге, но это практичный способ адаптироваться. Мы что-то изъяли из программы, а что-то оставили, чтобы сохранить празднования”, — отметил представитель посольства.
В то же время другие части празднования состоятся, в частности возложение венков в Аннаполисе в субботу и прибытие французского эсминца в гавань Балтимора в понедельник.
Напомним
США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, в которой появится такой флот.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Великобританией. Критика Франции связана с контрактом французской фирмы Naval Group о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. Соглашение о подводных лодок называли “сделкой века”. После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.