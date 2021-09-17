Франція скасувала прийом у Вашингтоні через образу на оборонний союз AUKUS

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У посольстві Франції заявили, що урочистості стали стриманішими, а прийом, який було заплановано 17 вересня у резиденції посла для святкування 240-річниці морської битви, яка стала вирішальною в американській війні за незалежність, зовсім скасували. Додамо, що тоді французький флот завдав поразки британському флоту в Чесапікській затоці, що призвело до перемоги та незалежності США.

“Це не про образу. Ми не в захваті, але це практичний спосіб адаптуватися. Ми дещо вилучили з програми, а дещо залишили, щоб зберегти святкування”, — зазначив представник посольства.

Водночас інші частини святкування відбудуться, зокрема покладання вінків в Аннаполісі в суботу і прибуття французького есмінця у гавань Балтімора в понеділок.

Нагадаємо

США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство у сфері оборони і безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною у світі, у якій з’явиться такий флот.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці зі США і Великою Британією. Критика Франції пов’язана з контрактом французької фірми Naval Group про поставку Австралії 12 підводних човнів на суму майже в 56 млрд євро. Угоду щодо підводних човнів називали “угодою століття”. Після оголошення про створення альянсу з США і Британією Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном