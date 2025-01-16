Без України у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти росії - Зеленський

У Європейських країн не буде жодного шансу стояти перед російською армією, якщо вона переможе в Україні. Про це у середу, 15 січня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з польськими журналістами, пише УНН.

На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то путін швидко піде далі - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що країнам Європи слід діяти прагматично і втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні, а також посилювати власні армії, аби випереджати рф.

Зеленський заявив, що з боку росії наразі існує загроза для Польщі, Румунії, балтійських та скандинавських країн.

Росія обовʼязково буде атакувати країни Європи і це не обовʼязково буде військове вторгнення, адже можна атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо, - пояснив український лідер.

Президент висловив надію, що новий президент США Дональд Трамп буде тиснути на путіна, щоб війна закінчилась вже цього року, а також щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.