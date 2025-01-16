Без України у військ країн ЄС немає шансів вистояти проти росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що без української армії війська ЄС не матимуть шансів проти РФ. Зеленський закликав Європу втричі збільшити виробництво зброї та попередив про загрозу для сусідніх країн.
У Європейських країн не буде жодного шансу стояти перед російською армією, якщо вона переможе в Україні. Про це у середу, 15 січня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з польськими журналістами, пише УНН.
На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то путін швидко піде далі
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Він зазначив, що країнам Європи слід діяти прагматично і втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні, а також посилювати власні армії, аби випереджати рф.
Зеленський заявив, що з боку росії наразі існує загроза для Польщі, Румунії, балтійських та скандинавських країн.
Росія обовʼязково буде атакувати країни Європи і це не обовʼязково буде військове вторгнення, адже можна атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо,
Президент висловив надію, що новий президент США Дональд Трамп буде тиснути на путіна, щоб війна закінчилась вже цього року, а також щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.