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Зеленський назвав відсоток зброї з США та Європи на фронті в Україні

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Президент Зеленський повідомив, що 33-34% зброї в Україні - власного виробництва, близько 40% - від США, менше 30% - від Європи. Він також висловив вдячність Байдену та підкреслив важливість альянсу між США та Європою.

Україна забезпечує свої потреби у зброї на третину. Менше третини постачає Європа, а близько 40% - США. Україна забезпечує свої потреби у зброї на третину.  Про це Зеленський заявив в інтерв'ю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, передає УНН.

Сьогодні 33-34% зброї в Україні - українського виробництва. Менше 30% - Європа, США - близько 40%. Приблизно так усе виглядає. Я вдячний за те, що зробив Байден. Ви знаєте, як працює американська політика: президент не може робити все самотужки, ви знаєте, що сталося в Конгресі (ідеться про блокування багатомільярдного пакета на початку 2024 року, - ред.)

- зазначив він.

За його словами, альянс між Європою та США дуже допоміг Україні.

Але я не буду говорити, скільки, наприклад, нам не вистачає систем ППО і чому ми не можемо отримати більше систем Patriot зі США. Я дійсно не можу цього зрозуміти. Може я чогось не знаю, але знаю, що, на жаль, люди помирають,

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Держсекретар США заявив про передачу майбутній адміністрації Трампа найсильніших позицій у зовнішній політиці. США вже надали Україні $102 млрд, а союзники - $158 млрд допомоги.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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