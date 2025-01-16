Зеленский назвал процент оружия из США и Европы на фронте в Украине

Украина обеспечивает свои потребности в оружии на треть. Менее трети поставляет Европа, а около 40% - США. Украина обеспечивает свои потребности в оружии на треть. Об этом Зеленский заявил в интервью польским СМИ во время визита в Варшаву 15 января, передает УНН.

Сегодня 33-34% оружия в Украине - украинского производства. Менее 30% - Европа, США - около 40%. Примерно так все выглядит. Я благодарен за то, что сделал Байден. Вы знаете, как работает американская политика: президент не может делать все в одиночку, вы знаете, что произошло в Конгрессе (речь идет о блокировании многомиллиардного пакета в начале 2024 года, - ред.) - отметил он.

По его словам, альянс между Европой и США очень помог Украине.

Но я не буду говорить, сколько, например, нам не хватает систем ПВО и почему мы не можем получить больше систем Patriot из США. Я действительно не могу этого понять. Может я чего-то не знаю, но знаю, что, к сожалению, люди умирают, - добавил Зеленский.

Напомним

Госсекретарь США заявил о передаче будущей администрации Трампа сильнейших позиций во внешней политике. США уже предоставили Украине $102 млрд, а союзники - $158 млрд помощи.