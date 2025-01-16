Без Украины у войск стран ЕС нет шансов выстоять против россии - Зеленский

У Европейских стран не будет никакого шанса стоять перед российской армией, если она победит в Украине. Об этом в среду, 15 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с польскими журналистами, пишет УНН.

На сегодня без украинской армии у войск стран ЕС нет шансов. Поэтому, если Украина не сможет защититься, то путин быстро пойдет дальше - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что странам Европы следует действовать прагматично и втрое увеличить производство оружия, чтобы помогать Украине, а также усиливать собственные армии, чтобы опережать РФ.

Зеленский заявил, что со стороны России сейчас существует угроза для Польши, Румынии, балтийских и скандинавских стран.

Россия обязательно будет атаковать страны Европы и это не обязательно будет военное вторжение, ведь можно атаковать энергетическую инфраструктуру, ежедневно терроризировать киберпространство и тому подобное, - объяснил украинский лидер.

Президент выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп будет давить на Путина, чтобы война закончилась уже в этом году, а также чтобы Украина получила реальные гарантии безопасности.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что 33-34% оружия в Украине - собственного производства, около 40% - от США, менее 30% - от Европы. Он также выразил благодарность Байдену и подчеркнул важность альянса между США и Европой.