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Без Украины у войск стран ЕС нет шансов выстоять против россии - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3316 просмотра

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Президент Украины заявил, что без украинской армии войска ЕС не будут иметь шансов против РФ. Зеленский призвал Европу втрое увеличить производство оружия и предупредил об угрозе для соседних стран.

У Европейских стран не будет никакого шанса стоять перед российской армией, если она победит в Украине. Об этом в среду, 15 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с польскими журналистами, пишет УНН.

На сегодня без украинской армии у войск стран ЕС нет шансов. Поэтому, если Украина не сможет защититься, то путин быстро пойдет дальше

- сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что странам Европы следует действовать прагматично и втрое увеличить производство оружия, чтобы помогать Украине, а также усиливать собственные армии, чтобы опережать РФ.

Зеленский заявил, что со стороны России сейчас существует угроза для Польши, Румынии, балтийских и скандинавских стран. 

Россия обязательно будет атаковать страны Европы и это не обязательно будет военное вторжение, ведь можно атаковать энергетическую инфраструктуру, ежедневно терроризировать киберпространство и тому подобное,

- объяснил украинский лидер.

Президент выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп будет давить на Путина, чтобы война закончилась уже в этом году, а также чтобы Украина получила реальные гарантии безопасности.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что 33-34% оружия в Украине - собственного производства, около 40% - от США, менее 30% - от Европы. Он также выразил благодарность Байдену и подчеркнул важность альянса между США и Европой.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
dzho-baidenДжо Байден
ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

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