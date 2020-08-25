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Без ІФА-скринінгу Україна не в змозі спрогнозувати “ковід”-ситуацію - лікар

Київ • УНН

 • 19366 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У той час, як в країнах світу показники ІФА-тестування пішли далеко вперед, ми “ловимо” цю тенденцію за хвіст. Попри обіцянки Віктора Ляшка, попри наказ МОЗ та попри наявність ІФА-тестів власного виробництва, рівень ІФА-скринінгу залишається вкрай низьким фактично в усіх регіонах України. А відсутність таких досліджень не дає змогу правдиво прогнозувати “ковід”-ситуацію, як в окремих містах, областях, так і в цілому. Про це у коментарі УНН розповів лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

Без ІФА-скринінгу Україна не в змозі спрогнозувати “ковід”-ситуацію - лікар

“ІФА-тестування дає нам картину захворюваності та видужування. Проводячи його активними темпами, ми володіємо матеріалом. Уповільнене ІФА-тестування призведе до того, що ми неадекватно орієнтуємося в ситуації. В країнах світу показник ІФА-тестування пішов далеко вперед, а ми ловимо його “за хвіст". Аналізів на разі зробили замало. А якби зробили більше - ми були б на півроку чи на рік вперед поінформовані про тенденції, вже знали б, що наближається закінчення “ковіду” чи навпаки.

ІФА - це наша обізнаність та безпека”, - каже медик.

За його словами, коли ми зможемо констатувати, що у нас вже 50% чи 60% людей перехворіло, то будуть підстави стверджувати про затихання пандемії. “...якщо перехворіє 50%, а ми будемо думати що перехворіли 15% - ми не зможемо нічого прогнозувати”, - пояснює Гайдук.

Лікар додає, що результати ІФА-скринінгу населення це як “знати, що ми вакциновані”. А допоки тестування ігнорується, то робити правдиві прогнози стосовно перспективи виходу з карантинів чи подолання пандемії у певній часовій перспективі, можливості немає.

Він нагадав, що ІФА-тести дозволяють швидко виявити хворих на “ковід” осіб (у разі наявності антитіл М), а також тих, хто вже перехворів (антитіла G).

Зауважимо, ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу для виявлення антитіл до "ковід" у населення. Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб.

Однак, з плином двох місяців обіцяне Ляшком масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Навпаки, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження. 

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