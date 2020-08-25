Без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать "ковид"-ситуацию - врач

"ИФА-тестирование дает нам картину заболеваемости и выздоровления. Проводя его активными темпами, мы обладаем материалом. Замедленное ИФА-тестирование приведет к тому, что мы неадекватно ориентируемся в ситуации. В странах показатель ИФА-тестирования ушел далеко вперед, а мы ловим его "за хвост". Анализов на данный сделали мало. А если бы сделали больше - мы были бы на полгода или на год вперед информированы о тенденциях, уже знали, что приближается окончание "ковида" или наоборот.

ИФА - это наша осведомленность и безопасность", - говорит медик.

По его словам, когда мы сможем констатировать, что у нас уже 50% или 60% людей переболело, то будут основания утверждать о затихании пандемии. "... если переболеет 50%, а мы будем думать, что переболевших 15% - мы не сможем ничего прогнозировать", - объясняет Гайдук.

Врач добавляет, что результаты ИФА-скрининга населения это как "знать, что мы вакцинированы". А пока тестирование игнорируется, то делать правдивые прогнозы о перспективах выхода из карантинов или преодоления пандемии в определенной временной перспективе, возможности нет.

Он напомнил, что ИФА-тесты позволяют быстро выявить больных "ковид" лиц (при наличии антител М), а также тех, кто уже переболел (антитела G).

Отметим, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга для выявления антител к "ковид" у населения. Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тыс. человек.

Однако, с течением двух месяцев обещанное Ляшко массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Напротив, города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.