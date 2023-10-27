Без антибіотиків: лікар розповів, які ліки повинні бути в домашній аптечці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У домашній аптечці в осінньо-зимовий період мають бути сольові розчини для носа, ібупрофен, парацетамол, проте антибіотики у жодному разі не можна починати самостійно приймати. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу медико-просвітницької роботи Київського міського центру громадського здоров'я, кандидат медичних наук Отто Стойка.
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«Осінньо-зимовий період відрізняється тим, що ми багато знаходимося в приміщенні, де сухе повітря, і нам потрібно зволожувати слизову оболонку, тому раджу звернути увагу на сольові розчини для носа. Бажано застосовувати зранку та ввечері, можливо, ще протягом дня мати з собою, щоб зволожувати», - сказав Стойка.
Окрім того, лікар зауважив, що не можна починати самостійно приймати антибіотики, і, у принципі, у домашній аптечці їх не повинно бути.
«Зараз люди починають більше хворіти гострими респіраторними захворюваннями. Але ні в якому разі не можна починати самостійно приймати антибіотики. У принципі, у домашній аптечці їх не повинно бути. Вони мають бути прописані спеціалістом, за рецептом», - зазначив Стойка.
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Також він зазначив, що спеціальні вітаміни зараз не потрібні, якщо людина здорова.
«Тобто можна використати просто здорове харчування. Більший акцент на овочі, ягоди, фрукти», - сказав Стойка.
Він порадив мати в аптечці ібупрофен, парацетамол для збиття температури.
«Також потрібно мати нормальний термометр. Раджу, щоб він був електронний. По-перше, це безпечно, і вони точні, зручні для використання. Краще міряти температуру під язиком в ротовій порожнині. Так можна більш точно виміряти температуру», - розповів Стойка.
Доповнення
У МОЗ повідомляли, що з середини жовтня розпочнеться епідсезон грипу та коронавірусу.