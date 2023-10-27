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Без антибіотиків: лікар розповів, які ліки повинні бути в домашній аптечці

Київ • УНН

 • 276989 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У домашній аптечці в осінньо-зимовий період мають бути сольові розчини для носа, ібупрофен, парацетамол, проте антибіотики у жодному разі не можна починати самостійно приймати. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу медико-просвітницької роботи Київського міського центру громадського здоров'я, кандидат медичних наук Отто Стойка.

Без антибіотиків: лікар розповів, які ліки повинні бути в домашній аптечці

Цитата

«Осінньо-зимовий період відрізняється тим, що ми багато знаходимося в приміщенні, де сухе повітря, і нам потрібно зволожувати слизову оболонку, тому раджу звернути увагу на сольові розчини для носа. Бажано застосовувати зранку та ввечері, можливо, ще протягом дня мати з собою, щоб зволожувати», - сказав Стойка.

Окрім того, лікар зауважив, що не можна починати самостійно приймати антибіотики, і, у принципі, у домашній аптечці їх не повинно бути.

«Зараз люди починають більше хворіти гострими респіраторними захворюваннями. Але ні в якому разі не можна починати самостійно приймати антибіотики. У принципі, у домашній аптечці їх не повинно бути. Вони мають бути прописані спеціалістом, за рецептом», - зазначив Стойка.

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Також він зазначив, що спеціальні вітаміни зараз не потрібні, якщо людина здорова.

«Тобто можна використати просто здорове харчування. Більший акцент на овочі, ягоди, фрукти», - сказав Стойка.

Він порадив мати в аптечці ібупрофен, парацетамол для збиття температури.

«Також потрібно мати нормальний термометр. Раджу, щоб він був електронний. По-перше, це безпечно, і вони точні, зручні для використання. Краще міряти температуру під язиком в ротовій порожнині. Так можна більш точно виміряти температуру», - розповів Стойка.

Доповнення

У МОЗ повідомляли, що з середини жовтня розпочнеться епідсезон грипу та коронавірусу.

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