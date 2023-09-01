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Раціональне споживання антибіотиків - МОЗ оновлює стандарти

Раціональне споживання антибіотиків - МОЗ оновлює стандарти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. МОЗ змінив офіційні вимоги до використання антибіотиків цефтриаксону та левофлоксацину, щоб припинити їх недоцільне споживання, повідомили у Центрі громадського здоров'я, передає УНН.

Деталі

Результати загальнонаціонального дослідження вказують на розповсюджене надлишкове використання цефтриаксону та левофлоксацину і значне поширення резистентності до цих антибіотиків. Однак збудники, які лікуються переважно цими препаратами, нікуди не зникли. Тому потрібно зробити все можливе для оптимізації використання цих антибіотиків і їх ефективності в боротьбі з інфекційними захворюваннями, наголосили в МОЗ.

Для цього до Стандарту «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних (протигрибкові препарати, антимікотики) препаратів з лікувальною та профілактичною метою» було внесено зміни: цефтриаксон та левофлоксацин перенесли до антибіотиків групи резерву (відповідно класифікації WHO AWaRe). Це нововведення забороняє використання цих препаратів як засобів першого вибору, а тим паче емпірично або з профілактичною метою, коли збудник не встановлено.

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Тепер лікуючий лікар зобов’язаний проводити процедури преавторизації (письмове обґрунтування та погодження з клінічним фармацевтом) для призначення цих антибіотиків. Найкраще обґрунтування для преавторизації — це результати мікробіологічного дослідження.

Новою принциповою та важливою зміною в оновленому Стандарті є встановлення зрозумілого принципу вибору антибіотику відповідно до результатів бактеріологічного дослідження. Тепер лікарі та клінічні фармацевти можуть швидше визначити, який лікарський засіб обрати, якщо збудник чутливий до декількох антибіотиків: призначається антибіотик з меншим ризиком розвитку АМР відповідно до віднесення до певної групи WHO AWaRe (за відсутністю прямих протипоказань). Для цього рекомендовано дотримуватись трьох принципів: доступу, спостереження та резерву.

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Ще однією зміною є надання можливості виконання внутрішньом’язового введення антибіотиків, коли це дійсно потрібно. Наразі це передбачено одним Стандартом.

Також, за новими змінами до Стандарту, з 2024 року фахівці центрів контролю профілактики хвороб мають відвідувати лікарні для проведення оцінки за 4 індикаторами якості. Завдяки цим індикаторам буде охарактеризовано коректність вибору та використання антибіотиків, що дозволить нам та лікарням зрозуміти рівень дотримання Стандарту та розробити кроки до вдосконалення.

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