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Рациональное потребление антибиотиков - Минздрав обновляет стандарты

Рациональное потребление антибиотиков - Минздрав обновляет стандарты

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Минздрав изменил официальные требования к использованию антибиотиков цефтриаксона и левофлоксацина, чтобы прекратить их нецелесообразное потребление, сообщили в Центре общественного здоровья, передает УНН.

Детали

Результаты общенационального исследования указывают на распространенное избыточное использование цефтриаксона и левофлоксацина и значительное распространение резистентности к этим антибиотикам. Однако возбудители, которые лечатся преимущественно этими препаратами, никуда не исчезли. Поэтому нужно сделать все возможное для оптимизации использования этих антибиотиков и их эффективности в борьбе с инфекционными заболеваниями, отметили в Минздраве.

Для этого в Стандарт «Рациональное применение антибактериальных и антифунгальных (противогрибковые препараты, антимикотики) препаратов с лечебной и профилактической целью» были внесены изменения: цефтриаксон и левофлоксацин перенесли к антибиотикам группы резерва (согласно классификации WHO AWaRe). Это нововведение запрещает использование этих препаратов в качестве средств первого выбора, а тем более эмпирически или с профилактической целью, когда возбудитель не установлен.

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Теперь лечащий врач обязан проводить процедуры преавторизации (письменное обоснование и согласование с клиническим фармацевтом) для назначения этих антибиотиков. Лучшее обоснование для преавторизации — это результаты микробиологического исследования.

Новым принципиальным и важным изменением в обновленном Стандарте является установление понятного принципа выбора антибиотика в соответствии с результатами бактериологического исследования. Теперь врачи и клинические фармацевты могут быстрее определить, какое лекарственное средство выбрать, если возбудитель чувствителен к нескольким антибиотикам: назначается антибиотик с меньшим риском развития АМР в соответствии с отнесением к определенной группе WHO AWaRe (при отсутствии прямых противопоказаний). Для этого рекомендуется придерживаться трех принципов: доступа, наблюдения и резерва.

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Еще одним изменением является предоставление возможности выполнения внутримышечного введения антибиотиков, когда это действительно нужно. Сейчас это предусмотрено одним Стандартом.

Также, по новым изменениям в Стандарт, с 2024 года специалисты центров контроля профилактики болезней должны посещать больницы для проведения оценки по 4 индикаторам качества. Благодаря этим индикаторам будет охарактеризована корректность выбора и использования антибиотиков, что позволит нам и больницам понять уровень соблюдения Стандарта и разработать шаги к совершенствованию.

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